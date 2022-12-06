Вагнер Лав: «С Оличем была замечательная связка, но хочу, чтобы Бразилия вышла дальше»

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав прокомментировал победу сборной Бразилии над Кореей (4:1) в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

«Игра была хорошая. Радует, что Бразилия решила все вопросы уже в первом тайме. Вся команда без исключения показывала себя очень хорошо, не могу кого-то выделить, кто играл лучше всех», — цитирует Вагнер Лава Metaratings.ru.

Также 38-летний форвард поделился ожиданиями от матча 1/4 финала турнира, где соперником Бразилии станет сборная Хорватии.

«Ивица Олич в тренерском штабе Хорватии? Я отлично его помню, у нас с ним была сильная связка нападающих в ЦСКА. В матче меня устроит любой счет, главное, чтобы Бразилия вышла дальше», — добавил нападающий.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Бразилии сыграет в матче 1/4 финала мирового первенства против Хорватии 9 декабря, начало — 18.00 мск.