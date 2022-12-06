Защитник Гальярдо: «Мексиканский футбол должен измениться»

Защитник сборной Мексики Хесус Гальярдо подвел итоги выступления национальной команды на чемпионате мира в Катаре.

«Многое должно измениться. Есть вещи, которые нужно улучшить в мексиканском футболе. Это все, не только тренеры, но и игроки — многое нужно менять... Мы должны изменить стратегию. Глядя на то, как играют в футбол в нашей лиге, иногда мы можем успокоиться, но это неправильно», — цитирует Get Football Гальярдо.

Сборная Мексики набрала 4 очка и заняла третье место в турнирной таблице своей группы на ЧМ-2022. Команда не сумела выйти в плей-офф турнира, уступив полякам, также набравшим 4 очка, по разнице забитых и пропущенных мячей.