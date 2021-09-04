После матчей Кипр — Россия (0:2), Словения — Мальта (1:0) и Словакия — Хорватия (0:1) положение в отборочной группе Н ЧМ-2022 выглядит так:

Россия — 10 очков (5 матчей, разность мячей — 8-4), Хорватия — 10 (5, 5-1), Словения — 7 (5, 4-4), Словакия — 6 (5, 5-5), Мальта — 4 (5, 6-9), Кипр — 4 (5, 1-6).

Напомним, что на ЧМ попадает лучшая команда группы, а сборная, занявшая второе место, отправляется в стыковые игры.

Ничья хорватов в Словакии стала бы отличным результатом для России с точки зрения борьбы за первое место в группе. Однако гол Марцело Брозовича на 86-й минуте прилично изменил расклады. Все команды сыграли друг с другом по разу, так что всем осталось по одной встрече с каждым соперником. Сравним календарь топ-4:

— Хорватия сыграет дома с Россией, Словакией, Словенией и на выезде с Кипром и Мальтой;

— Россия сыграет дома с Кипром, Мальтой и Словакией и на выезде с Хорватией и Словенией;

— Словения сыграет дома с Кипром и Россией и на выезде с Хорватией, Словакией и Мальтой;

— Словакия сыграет дома с Кипром и Словенией и на выезде с Хорватией, Россией и Мальтой.

Очевидно, что календарь Хорватии — наилучший, три матча дома из пяти, причем все три с сильными соперниками, а Кипр и Мальту балканская сборная обязана обыгрывать на любом поле. Предположим, что эти шесть очков хорваты возьмут, как и россияне в домашних матчах с Кипром и Мальтой, и рассмотрим расклады, при которых команда Валерия Карпина станет первой в группе. Напомним, что при равенстве очков ключевые критерии: разность голов и число голов, и только потом результат очных встреч. Итак, Россия станет первой:

— Если победит Хорватию и наберет 4 очка в матчах со Словакией и Словенией;

— Если победит Хорватию, наберет 3 очка в матчах со Словакией и Словенией и обгонит хорватов по разности мячей;

— Если сыграет вничью с Хорватией, наберет 6 очков в матчах со Словакией и Словенией и обгонит хорватов по разности мячей;

Возможны более запутанные расклады, если хорваты потеряют очки в других матчах, но пока рассчитывать на это не стоит — главное не проиграть в Загребе самим, а помимо этого — вообще не терять очки.

Разумеется, России пока не обеспечено и второе место в группе. Словаки с плохим календарем и на дистанции 4 очков от России, Словения более опасна, так как будет принимать нас дома и находится на расстоянии победы.