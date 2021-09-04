Таблица группы Украины и Франции в отборе ЧМ-2022 на 4 сентября

Сборная Украины после ничьей в матче отборочного турнира ЧМ-2022 с командой Франции (1:1) занимает третье место в группе D.

Команда свела вничью пять матчей подряд и имеет пять очков. До этого украинцы поделили очки дважды с казахстанцами (1:1 и 2:2), Финляндией (1:1) и на выезде с Францией (1:1).

Франция лидирует в группе D (9 очков).

Полностью турнирная таблица в группе выглядит следующим образом:

Франция — 9 очков (5 матчей), Финляндия — 5 (3), Украина — 5 (5), Босния и Герцеговина — 2 (3), Казахстан — 2 (4).

В следующем матче отбора Франция на своем поле сыграет с Финляндией (7 сентября), а Украина в гостях сыграет также с Финляндией (10 сентября).