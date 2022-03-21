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Сегодня, 20:08

В Госдуме не признают отказ CAS перенести стыковые матчи ЧМ-2022 с участием сборной России

Депутат Свищев не признает отказ CAS перенести стыки ЧМ-2022 с участием сборной России
Сергей Федоров
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Футболисты сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отказать в удовлетворении ходатайства РФС о переносе стыковых матчей ЧМ-2022 на более поздний срок.

«CAS — организация, которая моральна устарела. Она забыла, для чего она создана. Это высший спортивный арбитражный суд. Там нет слова «спортивно-политический». Они должны принимать решения, забыв о том, что есть страны, политические системы, военные союзы или конфликты различных стран. Они должны принимать решения согласно принципам спортивной этике. Есть спортивное нарушение — разбирайтесь, есть нарушение антидопингового законодательства — разбирайтесь. Но этот суд не должен быть близок к каким-то политическим событиям», — сказал Свищев «СЭ».

Свищев также заявил, что решение CAS не является для него авторитетным.

«Если это политическая и карательная структура, которая создана для избиения стран, спортсменов и федераций, не приемлющих те или иные политические устои, им надо это прописать. В таком случае мы не будем туда обращаться. Но если это все-таки организация, которая должна руководствоваться спортивными принципами, никто не может оказывать давление на нее. Для меня решение CAS не является авторитетным, я его не признаю. Оно политизированное и не имеет никакого отношения к спорту», — добавил Свищев.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях.

Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная России по футболу
Дмитрий Свищев
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