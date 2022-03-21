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Сегодня, 19:56

Манчини: «Цель сборной Италии — выиграть чемпионат мира»

Манчини назвал главную цель сборной Италии перед стыковыми матчами ЧМ-2022
Екатерина Савостина
Корреспондент
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Главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини рассказал о задаче команды перед стыковыми матчами ЧМ-2022.

«Мы не должны воспринимать победу в первой игре как должное. Это будет нелегко, и в случае победы у нас будет четыре дня на подготовку к финалу. Впереди у нас две трудные игры. Мы не должны были попасть сюда, но иногда приходится преодолевать трудности.

Мы должны продолжать играть так, как играли всегда. Мы достигли наших целей не случайно. Мы не хотели участвовать в этих матчах, но ребята чувствуют себя хорошо, и это важно.

Наша цель — выиграть чемпионат мира, и для этого мы должны выиграть две следующие игры. Мы хотим попасть на чемпионат мира, чтобы выиграть его", — приводит слова Манчини Football Italia.

24 марта Италия в полуфинальном стыковом матче сыграет с Северной Македонией. В случае победы в решающей игре итальянцам будет противостоять победитель пары Португалия — Турция.

Источник: https://football-italia.net/mancini-explains-italys-problems-defends-donnarumma/
Роберто Манчини
Футбол
Сборная Италии по футболу
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