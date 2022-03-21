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Сегодня, 19:25

CAS отказал РФС в переносе стыковых матчей ЧМ-2022 на более поздний срок

Иван Шитик
Корреспондент
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Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) принял решение отказать в удовлетворении ходатайства РФС о принятии обеспечительных мер в виде переноса стыковых матчей за право сыграть на чемпионате мира в Катаре на более поздний срок, сообщает пресс-служба РФС.

Таким образом, CAS отказал в удовлетворении всех ходатайств, заявлявшихся РФС.

Рассмотрение исков РФС к ФИФА и УЕФА по существу продолжится в соответствии со сроками и порядками, определяемыми CAS.

Напомним, 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях. До этого об отказе играть со сборной России в стыковых матчах за право выступить на чемпионате мира в Катаре заявили национальные команды Польши, Швеции и Чехии.

В связи с отстранением России от международных соревнований сборная Польши автоматически вышла в финал стыков ЧМ, где встретится с победителем пары Чехия — Швеция. Эта пара встретится 24 марта.

Чемпионат мира по футболу
Сборная России по футболу
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