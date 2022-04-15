«Я не был полицейским на поле и всегда старался улыбаться». Рекордсмен ЧМ по числу матчей среди судей Равшан Ирматов объяснил, за что его ценили футболисты

Знаменитый футбольный судья из Узбекистана, рекордсмен чемпионатов мира (11 матчей), а ныне первый вице-президент футбольной ассоциации страны Равшан Ирматов в интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру объяснил, за что его ценили футболисты.

— Чем как арбитр гордитесь больше всего?

— Я старался не быть полицейским на поле, а хотел быть человеком, который помогает футболу стать лучше. Если помните, раньше было много агрессивных, злых судей. А я всегда старался работать с улыбкой. Всем своим видом показывал: «Желтая карточка — это для тебя, друг мой, информация. Будь поосторожнее». Могу гордиться тем, что смог чуть-чуть изменить подход к судейству и отношение футболистов к судьям. Появилось взаимное доверие и уважение, потому что мы вместе хотим делать футбол лучше.

— Многие ли судьи из других стран говорили вам, что ваша история стала для них вдохновляющим и мотивирующим фактором?

— Бывает, ко мне обращаются молодые судьи за советом. Это приятно и говорит о том, что я столько пахал не зря. Глядя на мою карьеру, судьи поверили, что с ними это тоже может случиться.