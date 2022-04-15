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«Я не был полицейским на поле и всегда старался улыбаться». Рекордсмен ЧМ по числу матчей среди судей Равшан Ирматов объяснил, за что его ценили футболисты

Узбекский судья Ирматов объяснил, за что его ценили футболисты
Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Равшан Ирматов и Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Знаменитый футбольный судья из Узбекистана, рекордсмен чемпионатов мира (11 матчей), а ныне первый вице-президент футбольной ассоциации страны Равшан Ирматов в интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру объяснил, за что его ценили футболисты.

— Чем как арбитр гордитесь больше всего?

— Я старался не быть полицейским на поле, а хотел быть человеком, который помогает футболу стать лучше. Если помните, раньше было много агрессивных, злых судей. А я всегда старался работать с улыбкой. Всем своим видом показывал: «Желтая карточка — это для тебя, друг мой, информация. Будь поосторожнее». Могу гордиться тем, что смог чуть-чуть изменить подход к судейству и отношение футболистов к судьям. Появилось взаимное доверие и уважение, потому что мы вместе хотим делать футбол лучше.

— Многие ли судьи из других стран говорили вам, что ваша история стала для них вдохновляющим и мотивирующим фактором?

— Бывает, ко мне обращаются молодые судьи за советом. Это приятно и говорит о том, что я столько пахал не зря. Глядя на мою карьеру, судьи поверили, что с ними это тоже может случиться.

Равшан Ирматов. «Многие молодые судьи в мире берут пример с Карасева». Интервью Равшана Ирматова, судьи — рекордсмена чемпионатов мира
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Равшан Ирматов
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