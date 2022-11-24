Уругвай — Южная Корея: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча ЧМ-2022

В четверг, 24 ноября сборная Уругвая сыграет против Южной Кореи в матче групповой стадии чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре.

Встреча пройдет на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне и начнется в 16.00 по московскому времени.

Сборные Уругвая и Южной Кореи играют в группе H вместе с Португалией и Ганой.

Следить за матчем Уругвай — Южная Корея вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте и федеральном канале matchtv.ru.