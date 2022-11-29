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Сегодня, 10:29

Зозуля рассказал, что сотрудники ФИФА забрали флаг «Азова»* на матче ЧМ-2022

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Болельщики сборной Испании.
Фото Reuters

Украинский нападающий «Фуэнлабрады» Роман Зозуля заявил, что у испанских болельщиков на ЧМ-2022 отобрали флаг батальона «Азов»*.

По словам футболиста, это произошло во время матча против Германии (1:1) в групповом турнире, который состоялся 27 ноября.

«Через несколько минут появились представители ФИФА и изъяли флаг, сославшись на то, что он нарушает какие-то стандарты в их головах и якобы запрещен», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соцсети игрока.

Зозуля добавил, что считает сотрудников ФИФА «жертвами российской пропаганды».

*Запрещенная в России террористическая организация.

Источник: https://ria.ru/20221129/flag-1834909226.html
Роман Зозуля
Чемпионат мира по футболу 2022
ФИФА
7
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