Зозуля рассказал, что сотрудники ФИФА забрали флаг «Азова»* на матче ЧМ-2022

Украинский нападающий «Фуэнлабрады» Роман Зозуля заявил, что у испанских болельщиков на ЧМ-2022 отобрали флаг батальона «Азов»*.

По словам футболиста, это произошло во время матча против Германии (1:1) в групповом турнире, который состоялся 27 ноября.

«Через несколько минут появились представители ФИФА и изъяли флаг, сославшись на то, что он нарушает какие-то стандарты в их головах и якобы запрещен», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соцсети игрока.

Зозуля добавил, что считает сотрудников ФИФА «жертвами российской пропаганды».

*Запрещенная в России террористическая организация.