Фабрегас заступился за Месси после угроз боксера Сауля Альвареса

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Сеск Фабрегас обратился в соцсетях к мексиканскому боксеру Саулю Альваресу.

Ранее он агрессивно отреагировал на видео с нападающим сборной Аргентины Лионелем Месси. Форвард аргентинцев наступил ногой на футболку сборной Мексики в раздевалке своей команды на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Вы не знаете этого человека и не понимаете, как работает раздевалка или что происходит после игры. Все майки, даже те, которые мы носим сами, валяются на полу и потом стираются. Тем более, когда ты празднуешь важную победу», — написал Фабрегас в своих социальных сетях.

Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Аргентины играет в группе C против Польши, Саудовской Аравии и Мексики. В последнем матче группового этапа команда встретится с поляками завтра, 30 ноября, начало — 22.00 мск.