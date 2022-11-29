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Сегодня, 09:58

Фабрегас заступился за Месси после угроз боксера Сауля Альвареса

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Сеск Фабрегас обратился в соцсетях к мексиканскому боксеру Саулю Альваресу.

Ранее он агрессивно отреагировал на видео с нападающим сборной Аргентины Лионелем Месси. Форвард аргентинцев наступил ногой на футболку сборной Мексики в раздевалке своей команды на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Вы не знаете этого человека и не понимаете, как работает раздевалка или что происходит после игры. Все майки, даже те, которые мы носим сами, валяются на полу и потом стираются. Тем более, когда ты празднуешь важную победу», — написал Фабрегас в своих социальных сетях.

Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Аргентины играет в группе C против Польши, Саудовской Аравии и Мексики. В последнем матче группового этапа команда встретится с поляками завтра, 30 ноября, начало — 22.00 мск.

Лионель Месси топчет футболку сборной Мексики. Месси — не сволочь, у него просто нет мозгов. Но мексиканцам все равно, почему Лео их оскорбил
Лионель Месси
Сеск Фабрегас
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Мексики по футболу
Сауль Альварес
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