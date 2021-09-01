Турнирная таблица группы России в отборе ЧМ-2022 на 1 сентября
Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Хорватии со счетом 0:0 в матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года.
В других матчах группы H команды Словении и Словакии также разошлись миром — 1:1. А вот Мальта на своем поле разгромила Кипр со счетом 3:0.
Теперь турнирная таблицы группы выглядит следующим образом:
Хорватия — 7 очков, Россия — 7, Словакия — 6, Словения — 4, Мальта — 4, Кипр — 4.
4 сентября состоятся следующие три матча в этой группе: Кипр — Россия, Словения — Мальта, Словакия — Хорватия.
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/world/tables/2022/qualify/
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