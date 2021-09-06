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Скандалы

Червиченко назвал комедией отмену матча отбора ЧМ-2022 между Бразилией и Аргентиной

11:40
Голкипер сборой Аргентины Эмилиано Мартинес и Лионель Месси. Фото Reuters
Голкипер сборой Аргентины Эмилиано Мартинес и Лионель Месси. Фото Reuters
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Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» отмену матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 между Бразилией и Аргентиной. Встреча проходила в Сан-Паулу 5 сентября.

«Странная ситуация. Если вы уже на границе людей пропустили, так зачем устраивать цирк с погонями и арестами на матче. Может, подстраховывались, понимая, что грех за аргентинцами есть. Подводили к тому, чтобы Аргентине поражение засчитали. У них противостояние футбольное давно уже. Решили, может, таким образом ситуацию в свою сторону перевалить. Они сами виноваты, знали, что нарушают закон. Но эти решили обдурить, а те решили грамотно воспользоваться ситуацией. Они же нарушили, матч остановлен. Мне кажется, это будет комедия в нескольких актах», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Матч Бразилия Аргентина был прерван на седьмой минуте встречи, после того как на поле появились полицейские и аргентинцы в полном составе ушли с поля.

Работники правоохранительных органов хотели задержать четырех аргентинских футболистов из-за нарушения мер по защите от коронавируса: Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндию, Кристиана Ромеро и Джовани Ло Чельсо. Все они выступают в чемпионате Англии.

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Сергей Федоров все материалы автора

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