Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 00:21

Тадич установил рекорд Сербии по передачам под удар за матч на ЧМ

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Полузащитник сборной Сербии Душан Тадич в матче со Швейцарией (2:3) установил рекорд сербской команды по передачам под удар за одну игру на чемпионатах мира.

Как сообщает Opta, в матче третьего тура групповой стадии ЧМ-2022 Тадич сделал пять передач под удар.

Также источник информирует, что только игрок сборной Франции Антуан Гризманн отдал больше передач под удар (11) во всех матчах ЧМ-2022, чем Тадич (10).

Сербия заняла третье место в группе G и не вышла в плей-офф турнира. Из этого квартера в 1/8 финала сыграют Бразилия и Швейцария.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Источник: Opta
Душан Тадич
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Сербии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
0
Читайте также
Итальянский велогонщик погиб, попав под грузовик. Водитель скрылся с места ДТП
«Это будет лучший день в моей жизни». В Америке ждут рекорда Овечкина
Новак назвал театром абсурда информацию о запросе Польши на прокачку нефти РФ в 2023 году
Путин в разговоре с Шольцем назвал ракетные удары по целям на Украине вынужденной реакцией
Путин обсудил с Шольцем по телефону ситуацию вокруг Украины
Как в России спасают животных
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Камерун с динамовцем Нгамале расколдовал Бразилию, но не дождался помощи от Сербии
Камерун — Бразилия: видеообзор матча ЧМ-2022
Впервые с ЧМ-1994 ни одна команда не набрала 9 очков на групповом турнире
Сербия не заслужила плей-офф. Швейцария снова провоцировала ее, но была лучше
ЧМ-2022: где смотреть трансляции матчей 3 декабря
Сборная Бразилии впервые с 1998 года проиграла в матче группового этапа чемпионата мира
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бразилия выиграла свою группу на 11 чемпионатах мира подряд начиная с 1982 года

Сборная Бразилии впервые с 1998 года проиграла в матче группового этапа чемпионата мира
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости