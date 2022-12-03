Бразилия выиграла свою группу на 11 чемпионатах мира подряд начиная с 1982 года

Сборная Бразилии уступила команде Камеруна в матче группового этапа ЧМ-2022 со счетом 0:1.

Бразилия не проигрывала на групповом этапе на протяжении 17 матчей, что было рекордом ЧМ.

Сборная Бразилии досрочно себе обеспечила выход в плей-офф турнира — команда заняла первое место в группе G с 6 очками.

Бразилия выиграла свою группу на 11 чемпионатах мира подряд начиная с 1982 года. Всего бразильцы 16 раз выигрывали группу на ЧМ (считая только первый групповой этап), на четыре раза больше, чем любая другая сборная (Германия — 12).