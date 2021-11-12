Сутормин назвал уверенной победу сборной России над Кипром в матче отбора ЧМ-2022

Защитник сборной России Алексей Сутормин прокомментировал победу над национальной командой Кипра (6:0) в матче девятого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

«Понятно, что в первом тайме что-то не получалось, но моменты у нас были, — сказал Сутормин в интервью пресс-службе сборной России. — Во втором тайме вышли, забили быстрые мячи. Потом мы уже успокоились и начали играть в свое удовольствие. Уверенно победили, это важно сейчас было».

Также защитник высказался о моментах кипрской команды в первом тайме встречи.

«Не было недооценки, просто мы ошибались и Кипр создавал моменты. Во втором тайме было меньше ошибок и браков, и моментов у соперника стало меньше. В матче с Хорватией надо меньше таких ошибок допускать, потому что там будет серьезный соперник», — сказал он.

Россия набрала 22 очка и лидирует в группе А. У Хорватии 17 очков, второе место и матч в запасе. Кипр на последнем, шестом месте — пять очков.

В следующем туре Россия на выезде сыграет с Хорватией. Матч состоится 14 ноября в 17.00 по московскому времени.