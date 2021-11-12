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Сутормин назвал уверенной победу сборной России над Кипром в матче отбора ЧМ-2022

Сутормин прокомментировал победу сборной России над Кипром в матче отбора ЧМ-2022
09:52
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Защитник сборной России Алексей Сутормин прокомментировал победу над национальной командой Кипра (6:0) в матче девятого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

«Понятно, что в первом тайме что-то не получалось, но моменты у нас были, — сказал Сутормин в интервью пресс-службе сборной России. — Во втором тайме вышли, забили быстрые мячи. Потом мы уже успокоились и начали играть в свое удовольствие. Уверенно победили, это важно сейчас было».

Также защитник высказался о моментах кипрской команды в первом тайме встречи.

«Не было недооценки, просто мы ошибались и Кипр создавал моменты. Во втором тайме было меньше ошибок и браков, и моментов у соперника стало меньше. В матче с Хорватией надо меньше таких ошибок допускать, потому что там будет серьезный соперник», — сказал он.

Россия набрала 22 очка и лидирует в группе А. У Хорватии 17 очков, второе место и матч в запасе. Кипр на последнем, шестом месте — пять очков.

В следующем туре Россия на выезде сыграет с Хорватией. Матч состоится 14 ноября в 17.00 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа H
11 нояб, 20:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Словения 1:2 Россия
Россия 1:0 Словакия
Россия 2:0 Мальта
Кипр 0:2 Россия
Россия 0:0 Хорватия
Россия
4` Ерохин, 55` Смолов, 56` Мостовой, 62` Сутормин, 81` Заболотный, 87` Ерохин
1-й матч 2 : 0
6:0
1-й тайм 1:0
Матч завершен
Кипр
Кипр 2:2 Мальта
Кипр 0:3 Хорватия
Словакия 2:0 Кипр
Кипр 0:2 Россия
Мальта 3:0 Кипр
Раскрыть
Live
Голы
Ерохин, 4 (1:0), Смолов, 55 (2:0), Мостовой, 56 (3:0), Сутормин, 62 (4:0), Заболотный, 81 (5:0), Ерохин, 87 (6:0)
Россия
Сафонов Дивеев (Чистяков, 67 ) Осипенко Терехов Фомин (Глебов, 68 ) Миранчук Головин (Зобнин, 57 ) Сутормин Ерохин Мостовой (Ионов, 72 ) Смолов (Заболотный, 58 )
Кипр
Деметриу Каро Иоанну Псалтис (Димитриу, 46) Сотириу (Какуллис, 74) Лаифис Артиматас Кастанос (Антониадес, 83) Сотириу Папулис (Шполярич, 83) Тзионис (Мамас, 68)
Судьи
Даниэль Стефански Давид Игор Голис Михал Обукович
ВАР
Рачковски Мырмус

Дополнительная информация:

https://twitter.com/TeamRussia/status/1459050262178455561

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры