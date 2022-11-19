Кечинов считает сборную Аргентины фаворитом ЧМ-2022

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов рассказал, за какие команды будет болеть на чемпионате мира-2022.

«Болеть на чемпионате мира буду за две команды. Во-первых, за Аргентину. Мне в принципе нравится эта команда, а также хочется, чтобы Месси со своей сборной наконец выиграл такой престижный турнир, он это заслужил. Кроме того, буду болеть за сербов, потому что они близки нам. Сборной России же нет, поболеем за наших «братьев», — приводит «РБ Спорт» слова Кечинова.

Также он ответил на вопрос, кто является фаворитом предстоящего турнира.

«Аргентина, на мой взгляд, однозначный фаворит. И по составу, и по игре они не слабее бразильцев, немцев, французов. Думаю, они реально будут бороться за победу», -добавил специалист.

Чемпионат мира по футболу-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.