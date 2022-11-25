«Возьмите еще телефоны и сфотографируйтесь с ним». Стало известно как тренер мотивировал игроков сборной Саудовской Аравии играть против Месси

Сборная Саудовской Аравии опубликовала видео, в котором показала, о чем говорил главный тренер команжы Эрве Ренар со своими игроками в перерыве матча чемпионата мира-2022 против Аргентины (2:1). Саудиты проигрывали после первой половины 0:1, а во втором тайме забили два гола за 5 минут.

«Месси, получает мяч в центре поля, а вы стоите и смотрите. Возьмите еще телефоны и сфотографируйтесь с ним», — негодовал Ренар в раздевалке по поводу игры против нападающего аргентинцев Лионеля Месси.

Также он напомнил игрокам, что впереди еще второй тайм: «Разве вы не чувствуете, что мы способны вернуться? Вы этого не чувствуете? Аргентинцы играют слабо! Парни, это чемпионат мира! Отдай все силы!».

В следующем матче команда Ренара сыграет с Польшей 26 ноября. Аргентина встретится с Мексикой также 26-го числа.

В группе С по итогам игрового дня первое место занимает Саудовская Аравия (3 очка), вторая — Польша (1 очко), третья — Мексика (1 очков), четвертая — Аргентина (0 очков).