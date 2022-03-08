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8 марта, 22:48

Спортивный юрист объяснила решение ФИФА допустить сборную Польши до финала стыковых матчей ЧМ-2022

Микеле Антонов

Спортивный юрист Анна Анцелиович в разговоре с «СЭ» отреагировала на решение ФИФА отправить сборную Польшу в финал стыковых матчей к чемпионату мира-2022 в Катаре без игры против сборной России.

«Смысл в том, что мы подали апелляцию на решение CAS (Спортивный арбитражный суд). В соотвествии с кодексом CAS, решение ФИФА остается в силе до завершения рассмотрения CAS своего решения. Юридически мы отстранены. Наверное, CAS примет решение хотя бы по обеспечительным мерам восстановить сборную в сетке, чтобы мы смогли отыграть матчи. Надеюсь, CAS в ближайшее время рассмотрит и примет решение хотя бы по обеспечительным мерам.

Каковы наши шансы? Все всегда 50 на 50. Это арбитры, которые из своих субъективных представлений принимают решение. Сказать однозначно, как те или иные арбитры воспримут доводы разных сторон невозможно. Юридически такое решение выглядит, как минимум, странно. Оно не соответствует регламенту ФИФА. Но, например, фигурном катании CAS по принципу справедливости отошли от буквы регламента, потому что кодекс был неправильным. Однако, полагаю, политический контекст может повлиять на принятие решения», — сказала Анцелиович «СЭ».

Сборная России в полуфинальном матче отбора должна была сыграть против команды Польши 24 марта, победитель 29 марта должен был встретиться с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция — Чехия.

Сборная Польши по футболу
Сборная России по футболу
ФИФА
Чемпионат мира по футболу 2022
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