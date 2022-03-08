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8 марта, 22:43

«Им не стоит расслабляться». В Госдуме считают, что Россия может оспорить выход Польши в финал отбора ЧМ-2022

В Госдуме считают, что РФС может оспорить выход сборной Польши в финал отбора чемпионата мира 2022 года
Сергей Федоров
Корреспондент

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение ФИФА об автоматическом выходе сборной Польши в финал отбора на чемпионат мира 2022 года после исключения сборной России.

«Я бы на месте поляков сейчас не радовался и не расслаблялся. Решение ФИФА не имеет ничего общего с законом. Сегодня же было объявлено, что РФС подал жалобу на исключение в Спортивный арбитражный суд (CAS). Не знаю, на что они опирались — на действия устава или внутренний регламент. Мне кажется, они торопятся. Это эмоциональное и неоправданное решение. Может быть, это сделано под давлением спонсоров. ФИФА спонсируют те же компании, которые уходят из нашей страны. Насколько все это легитимно должен доказать CAS. Только его решение будет для нас законным. Правильно, что РФС подал апелляцию. Надеюсь, Дюков и Алаев соберут хорошую команду юристов на это дело. Шанс отстоять позицию нашей страны есть. Если суд не будет оглядываться на политику, то шансы у нас большие. Нам сейчас нужны два шага: CAS и победа над поляками на футбольном поле», — сказал Свищев «СЭ».

Сборная России в полуфинальном матче отбора должна была сыграть против команды Польши 24 марта, победитель 29 марта должен был встретиться с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция — Чехия.

Сборная Польши по футболу
Сборная России по футболу
Дмитрий Свищев
ФИФА
Чемпионат мира по футболу 2022
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