Спиридонов — о матче Россия — Польша: «Тот факт, что мы играем дома, может обернуться в плохую сторону»
Волейболист и болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов в разговоре с «СЭ» оценил шансы сборной России в полуфинале стыков чемпионата мира-2022 против Польши.
«Какие шансы могут быть у нашей сборной? Все как всегда. Будем надеется на победу, потому что, как вы знаете, я не очень хорошо отношусь к этой нации. Будем верить, но сказать, что мы должны их обыграть, я не могу. Будет тяжело. Проблема у нашей сборной не с психологией, а с головой. Я не знаю, решат ли они эту проблему за оставшееся время или нет. Тот факт, что мы играем дома, может обернуться в плохую сторону. С какой-то стороны будет давление, а с другой вроде и свои трибуны. Будем надеяться, что это поможет нашим парням», — сказал Спиридонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.
26 ноября состоялась жеребьевка стыковых матчей за выход на ЧМ-2022. Сборная России сыграет с командой Польши 24 марта. Победитель встречи встретится с сильнейшим в паре между сборными Швеции и Чехии.
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