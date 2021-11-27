Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» оценил шансы сборной России по футболу в полуфинале стыков чемпионата мира-2022 против Польши.

«Зачем ехать на чемпионат мира, если все время надеяться на везение? Нет никакой разницы, играть с Португалией или с Польшей. На то и создан формат, чтобы примерно равные команды выходили на чемпионат мира. Главным условием победы должно быть все — мастерство, желание, характер. Это не про везение. Все равны. Может быть, домашнее поле — хорошее преимущество с точки зрения психологии. Надо играть, а не думать, повезло нам или нет. Любая команда, которая вышла в стыковые матчи, может победить, если сильно этого хочет. Пусть наша сборная старается, шансы есть. Их нужно использовать», — сказал Фетисов «СЭ».

В пятницу, 26 ноября, состоялась жеребьевка стыковых матчей за выход на чемпионат мира-2022. Сборная России сыграет с командой Польши 24 марта. Победитель встречи встретится с сильнейшим в паре между сборными Швеции и Чехии.

Игры пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 марта, финалы — 29 марта.