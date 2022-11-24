Есть ли в Катаре ущемление прав иностранных рабочих? Отвечает сотрудник оргкомитета ЧМ-2022

Сотрудник оргкомитета ЧМ-2022 Алишер Никимбаев, работающий в нем и живущий в Катаре уже пять лет, в интервью «СЭ» ответил на вопрос, актуальна ли проблема ущемления в стране прав иностранных рабочих.

— Обиходная точка зрения — у Катара денег куры не клюют. Ваша зарплата — космос по сравнению с тем, что было раньше?

— Нет. Она нормальная для региона, ничего сверхъестественного. Я проработал четыре года в Эмиратах, до того был в Малайзии, здесь уже пять лет — зарплаты не выдающиеся. Да, хорошие, жаловаться грех. Но деньгами нас точно не закидали.

Что же касается рассказов о бедных иностранных рабочих... Если смотреть с нашей точки зрения — да, они получают маловато. Но это палка о двух концах. Люди едут зарабатывать то, на что готовы. Никто их не заставляет. Если бы мне предложили ту работу за те деньги, я бы не согласился. А они соглашаются. Так это вопрос к правительствам Индии, Бангладеш — почему их граждане согласны на такие условия. Почему этим правительствам никто его не задает?

Была статья в «Гардиан», которую только сейчас начали цитировать правильно. В оригинале публикации не говорилось, что шесть с половиной тысяч человек погибло на стройках стадионов. Речь шла о том, что столько людей, приехавших из пяти стран, скончалось за десять лет. Возвращаемся к демографии — в Катаре живут 2 миллиона 700 тысяч человек. 90 процентов — мигранты. При этом общее число людей из пяти стран, о которых говорилось в публикации, в общей сложности составляет в Катаре миллион восемьсот тысяч. Это намного больше половины населения страны!

Если поделить по годам — получается, что умирали 650 человек в год. То есть 0,03% мигрантов из этих стран. Да, это тоже тяжело каждой отдельной семье, и мы можем только выразить соболезнования. Но люди смертны. И цифры передергиваются, явно преувеличивая масштаб проблемы.

Во многих вещах люди не хотят разбираться. Когда я приехал пять лет назад, тут был закон, который касался всех иностранцев. Человек не мог выехать из Катара, если ему не давал разрешения работодатель. В заявлении на отпуск я должен был писать — он с выездом или без выезда из страны. Если первое — просил дать мне разрешение, указывал день вылета и прилета. С точки зрения европейца, это нарушение прав человека. И на сегодня этот закон отменили.

Но надо понимать, откуда он появился. В 2008 году тут был очень серьезный финансовый кризис. Все лопнуло — и в Эмиратах, и здесь. Люди из других стран, оставаясь без работы, просто всё бросали, оставляли долги, кредиты в банках и уезжали. В том числе и это усугубило кризис. Введя такой закон, правительство Катара пыталось защитить свои компании и банки. Ущемление прав иностранных рабочих тут было ни при чем. И этот закон, повторяю, уже несколько лет назад отменили.

ЧМ-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.