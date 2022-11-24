Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 13:40

Есть ли в Катаре ущемление прав иностранных рабочих? Отвечает сотрудник оргкомитета ЧМ-2022

Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Рабочие на чемпионате мира в Катаре.
Фото AFP

Сотрудник оргкомитета ЧМ-2022 Алишер Никимбаев, работающий в нем и живущий в Катаре уже пять лет, в интервью «СЭ» ответил на вопрос, актуальна ли проблема ущемления в стране прав иностранных рабочих.

— Обиходная точка зрения — у Катара денег куры не клюют. Ваша зарплата — космос по сравнению с тем, что было раньше?

— Нет. Она нормальная для региона, ничего сверхъестественного. Я проработал четыре года в Эмиратах, до того был в Малайзии, здесь уже пять лет — зарплаты не выдающиеся. Да, хорошие, жаловаться грех. Но деньгами нас точно не закидали.

Что же касается рассказов о бедных иностранных рабочих... Если смотреть с нашей точки зрения — да, они получают маловато. Но это палка о двух концах. Люди едут зарабатывать то, на что готовы. Никто их не заставляет. Если бы мне предложили ту работу за те деньги, я бы не согласился. А они соглашаются. Так это вопрос к правительствам Индии, Бангладеш — почему их граждане согласны на такие условия. Почему этим правительствам никто его не задает?

Была статья в «Гардиан», которую только сейчас начали цитировать правильно. В оригинале публикации не говорилось, что шесть с половиной тысяч человек погибло на стройках стадионов. Речь шла о том, что столько людей, приехавших из пяти стран, скончалось за десять лет. Возвращаемся к демографии — в Катаре живут 2 миллиона 700 тысяч человек. 90 процентов — мигранты. При этом общее число людей из пяти стран, о которых говорилось в публикации, в общей сложности составляет в Катаре миллион восемьсот тысяч. Это намного больше половины населения страны!

Если поделить по годам — получается, что умирали 650 человек в год. То есть 0,03% мигрантов из этих стран. Да, это тоже тяжело каждой отдельной семье, и мы можем только выразить соболезнования. Но люди смертны. И цифры передергиваются, явно преувеличивая масштаб проблемы.

Во многих вещах люди не хотят разбираться. Когда я приехал пять лет назад, тут был закон, который касался всех иностранцев. Человек не мог выехать из Катара, если ему не давал разрешения работодатель. В заявлении на отпуск я должен был писать — он с выездом или без выезда из страны. Если первое — просил дать мне разрешение, указывал день вылета и прилета. С точки зрения европейца, это нарушение прав человека. И на сегодня этот закон отменили.

Но надо понимать, откуда он появился. В 2008 году тут был очень серьезный финансовый кризис. Все лопнуло — и в Эмиратах, и здесь. Люди из других стран, оставаясь без работы, просто всё бросали, оставляли долги, кредиты в банках и уезжали. В том числе и это усугубило кризис. Введя такой закон, правительство Катара пыталось защитить свои компании и банки. Ущемление прав иностранных рабочих тут было ни при чем. И этот закон, повторяю, уже несколько лет назад отменили.

ЧМ-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Болельщики на&nbsp;чемпионате мира в&nbsp;Катаре. Алкоголь, въезд в страну, мифы о бесплатных билетах, преступность, конфликты с соседями, пример с России-2018. Миллион историй о Катаре от человека из оргкомитета ЧМ-2022

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
Футбол
Чемпионат мира по футболу
0
Читайте также
Стало известно, как пройдет чемпионат по прыжкам в Петербурге: в нем за 10 миллионов сразятся команды Тутберидзе, Плющенко и Мишина
Еще одна сенсация на ЧМ-2022: японцы из бундеслиги нокаутировали Германию!
Суд в Москве арестовал трех граждан Украины по подозрению в подготовке теракта
В постпредстве РФ при ООН высмеяли главу миссии Украины за непристойный жест
В ДНР сформировали подразделение из украинских военнопленных
Как получить пособие на первого ребенка
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Сане рискует пропустить матч против Испании 27 ноября
Есть ли на чемпионате мира русофобия и какой опыт Катар извлек из ЧМ-2018? Рассказывает сотрудник оргкомитета турнира
Сотрудник оргкомитета ЧМ-2022 рассказал о самых оригинальных стадионах турнира
ЧМ-2022: первые матчи Бразилии и Португалии. Онлайн-трансляция 24 ноября
Непомнящий: «Желаю Ондуа сыграть на чемпионате мира. Горжусь таким соотечественником»
Сотрудник оргкомитета ЧМ-2022 рассказал, как конфликт Катара с Саудовской Аравией и ОАЭ повлиял на подготовку к турниру
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Есть ли на чемпионате мира русофобия и какой опыт Катар извлек из ЧМ-2018? Рассказывает сотрудник оргкомитета турнира

Сане рискует пропустить матч против Испании 27 ноября
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости