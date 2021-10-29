Первый канал покажет матч сборной России с Хорватией
Первый канал проведет прямую трансляцию матча отборочного цикла ЧМ-2022 по футболу Хорватия — Россия. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
Встреча пройдет 14 ноября в Сплите. Начало игры — в 17.00 по московскому времени.
Россия с 19 очками занимает 1-е место в группе H. Хорваты набрали 17 баллов и расположились на 2-й позиции. Соперниками россиян по группе H также являются сборные Мальты, Словении, Словакии и Кипра.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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