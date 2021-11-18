Симонян обратился к Карпину после его заявления о возможном уходе из сборной России

Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС), председатель технического комитета Никита Симонян поддержал Валерия Карпина после того, как сборная России под его руководством не смогла напрямую выйти на ЧМ-2022.

«Я сам был в шкуре тренера. Поэтому желаю Валерию держаться, несмотря ни на что. Желаю ему твердости характера. Он им обладает. Скажу ли я что-то игрокам? Ничего говорить им не буду», — приводит «РБ Спорт» слова Симоняна.

Сборная России с 22 очками в 10 матчах заняла второе место в группе H отборочного турнира ЧМ-2022, в последнем туре команда Карпина проиграла Хорватии (0:1), которая заняла первую строчку и попала на мировое первенство. Россиянам предстоит принять участие в стыковых матчах. После поражения от Хорватии Карпин заявил, что может покинуть свой пост.

В первом туре стыковых матчей соперниками сборной России могут стать Турция, Польша, Северная Македония, Австрия и Чехия. Жеребьевка пройдет 26 ноября в Цюрихе, первый стыковой матч — 24 марта 2022 года. Сборная России проведет его дома как команда из первой корзины.