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«Папа дома». Жена Карпина показала встречу тренера с дочками

Жена Карпина показала встречу главного тренера сборной России с дочками
11:45
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Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, опубликовала в Instagram видео встречи мужа с дочками.

«Папа дома. Девочки очень скучали. Наверное, именно так должно выглядеть «теплое» видео в эти уже холодные деньки», — написала Карпина.

Напомним, что по итогам отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России заняла второе место в группе H и сыграет в стыковых матчах.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CWaQ9MolRh8/

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