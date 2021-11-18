«Папа дома». Жена Карпина показала встречу тренера с дочками
Жена Карпина показала встречу главного тренера сборной России с дочками
11:45
Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, опубликовала в Instagram видео встречи мужа с дочками.
«Папа дома. Девочки очень скучали. Наверное, именно так должно выглядеть «теплое» видео в эти уже холодные деньки», — написала Карпина.
Напомним, что по итогам отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России заняла второе место в группе H и сыграет в стыковых матчах.
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