«Папа дома». Жена Карпина показала встречу тренера с дочками

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, опубликовала в Instagram видео встречи мужа с дочками.

«Папа дома. Девочки очень скучали. Наверное, именно так должно выглядеть «теплое» видео в эти уже холодные деньки», — написала Карпина.

Напомним, что по итогам отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России заняла второе место в группе H и сыграет в стыковых матчах.