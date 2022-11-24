Швейцария — Камерун: Джака и Шупо-Мотинг в старте, Сеферович и Нгамале в запасе
Стали известны составы сборных Швейцарии и Камеруна на матч группового турнира ЧМ-2022 в Катаре.
Швейцария: Зоммер, Видмер, Аканжи, Эльведи, Родригес, Фройлер, Джака, Шакири, Соу, Варгас, Эмболо.
Запасные: Кобель, Омлин, Закария, Кен, Кюмарт, Окафор, Ридер, Фасснахт, Фернандес, Эбишер, Яшари, Фрай, Сеферович.
Камерун: Онана, Толло, Ангисса, Кастеллетто, Мбеумо, Н'Кулу, Онгла, Ум Гуйе, Фай, Токо Экамби, Шупо-Мотинг.
Запасные: Нгапандуэнбу, Эпасси, Нгамале, Ву, Нгом, Бассогог, Мару, Мбаизо, Ондуа, Кунде, Н'Куду, Нсаме, Нтчам, Эбоссе, Абубакар.
Матч пройдет сегодня, 24 ноября и начнется в 13.00 мск.
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