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Сегодня, 11:59

Швейцария — Камерун: Джака и Шупо-Мотинг в старте, Сеферович и Нгамале в запасе

Сергей Разин
корреспондент
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Стали известны составы сборных Швейцарии и Камеруна на матч группового турнира ЧМ-2022 в Катаре.

Швейцария: Зоммер, Видмер, Аканжи, Эльведи, Родригес, Фройлер, Джака, Шакири, Соу, Варгас, Эмболо.

Запасные: Кобель, Омлин, Закария, Кен, Кюмарт, Окафор, Ридер, Фасснахт, Фернандес, Эбишер, Яшари, Фрай, Сеферович.

Камерун: Онана, Толло, Ангисса, Кастеллетто, Мбеумо, Н'Кулу, Онгла, Ум Гуйе, Фай, Токо Экамби, Шупо-Мотинг.

Запасные: Нгапандуэнбу, Эпасси, Нгамале, Ву, Нгом, Бассогог, Мару, Мбаизо, Ондуа, Кунде, Н'Куду, Нсаме, Нтчам, Эбоссе, Абубакар.

Матч пройдет сегодня, 24 ноября и начнется в 13.00 мск.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
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27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

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