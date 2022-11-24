Агент Жиру объяснил хорошую форму нападающего на ЧМ-2022

Майкл Мануэло, агент нападающего сборной Франции и «Милана» Оливье Жиру считает, что переход в чемпионат Италии пошел форварду на пользу.

«Италия дополнила его [навыки], потому что от него требуют большего. В серии А он больше находится в штрафной.

Помимо этого, частенько Оливье был второй опцией в команде. Однако, в «Милане» он является одним из ориентиров команды», — цитирует агента Radio Rossonera.

В матче группового турнира чемпионата мира-2022 против Австралии (4:1) Жиру оформил дубль и сравнялся по забитым голам с Тьерри Анри — 51.