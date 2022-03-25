Сборная Италии впервые в истории пропустит два чемпионата мира подряд

Сборная Италии проиграла Македонии в стыковом матче чемпионата мира-2022 — 0:1. Таким образом, итальянцы не сыграют на мировом первенстве.

Как сообщает Opta, впервые в истории сборная Италии пропустит два чемпионата мира подряд.

Напомним, в 2017 году итальянцы проиграли в стыках Швеции и пропустили чемпионат мира-2018, который прошел в России.

Последний раз сборная Италии играла в финальной стадии мирового первенства в 2014 году. Тогда итальянцы не вышли из группы.