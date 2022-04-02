Шакири удивило сходство групп сборной Швейцарии на ЧМ-2018 и ЧМ-2022

Полузащитник сборной Швейцарии Джердан Шакири прокомментировал итоги жеребьевки чемпионата мира-2022. Швейцарцы сыграют в группе с Сербией, Бразилией и Камеруном.

«Это хорошая жеребьевка, у нас хорошая группа. Я был удивлен, что у нас такая же группа, как и в 2018 году с Сербией и Бразилией. Лишь Камерун — новая страна в нашей группе.

Я очень взволнован. Думаю, что это сложная группа, которая будет сложной для всех... Я действительно с нетерпением жду игр. Хотелось, чтобы группа была сильной, и... Бразилия и Сербия сделали это", — цитирует KSL Шакири.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Жеребьевка состоялась в пятницу, 1 апреля.