Луис Энрике посочувствовал сборной Италии после непопадания на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике посочувствовал итальянцам после непопадания на чемпионат мира-2022.

«Мне жаль всех итальянцев. Таков футбол, он кажется легким, но это не так. Италия по-прежнему великая сборная, и я желаю ей всего наилучшего», — цитирует Football Italia Энрике.

Напомним, сборная Италии проиграла Северной Македонии в полуфинальном стыковом матче отбора ЧМ-2022 (0:1).

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Жеребьевка состоялась в пятницу, 1 апреля.