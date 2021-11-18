Сантуш уйдет из сборной Португалии в случае невыхода на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш ответил, говорил ли с главой Португальской федерации футбола Фернанду Гомешем о возможном уходе из национальной команды после поражения от команды Сербии в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

«Нет, даже не думал об этом, — приводит слова Сантуша Record. — Когда я договаривался с Гомешем в 2014 году , то сказал, что если не выполню задачу, то в тот же день и без всяких разгоров уйду сам. Я решал все поставленные передо мной задачи. Португалия три раза выходила на крупные турниры, но сейчас не попала напрямую. Но сколько раз мы играли в плей-офф? Разве мы не выходили в финальный турнир?»

Тренер ответил, уйдет ли он в отставку, если Португалия не выйдет на чемпионат мира.

«Этого не случится. Но если случится, то я уйду», — сказал он.

По итогам отборочного турнира сборная России заняла второе место в группе и сыграет в стыковых матчах за право выхода на чемпионат мира в Катаре.

67-летний специалист возглавляет сборную Португалии с 2014 года. Под его руководством португальцы выиграли чемпионат Европы в 2016-м и Лигу наций УЕФА в 2019-м.