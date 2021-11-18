Пономарев высказался по поводу возможных соперников сборной России по стыкам ЧМ-2022

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев считает, что для сборной России в стыковых матчах чемпионата мира-2022 все соперники будут сильными.

«Нам, в принципе, без разницы, с кем играть. Не нужно выбирать, все соперники сильные. Все будут биться и драться за свою страну, за возможность поехать в Катар. Это наши какие-то импотенты, им все до лампочки, получают свои бабки и всё, больше ничего им не надо. Дело в том, что у нас действительно очень слабая сборная. Таких не то что в СССР не было, да даже в истории России. У нас эти ребята и в дубле бы не играли. Не знаю, почему так получилось, что эти футболисты такие слабые. Вроде в Европе такие же тепличные условия. Может, нашим ребятам действительно слишком много платят... Им по 20 лет, а они за год становятся долларовыми миллионерами. Надо какую-то ценовую политику вводить.

Что касается наших возможных соперников по стыкам, то тут, мне кажется, нет наиболее предпочтительного варианта. Конечно, можно выбрать какую-нибудь Македонию или, может, Польшу, Турцию. Но все равно нельзя сказать даже на 50 процентов, что мы выиграем", — цитируют «Известия» Пономарева.

В первом туре стыковых матчей соперниками сборной России могут стать Турция, Польша, Северная Македония, Австрия и Чехия. Жеребьевка пройдет 26 ноября в Цюрихе, первый стыковой матч — 24 марта 2022 года. Сборная России проведет его дома, как команда из первой корзины.