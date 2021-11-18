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Сантуш: «Роналду говорил сербскому игроку: «Если бы мой гол не отменили, ты бы сейчас не смеялся»

09:52
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Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался о поведении нападающего национальной команды Криштиану Роналду после матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Сербии (1:2).

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа A
14 нояб, 22:45. Estadio da Luz (Лиссабон)
Португалия
1:2
Сербия
Голы
Ренату Санчеш, 2 (1:0), Тадич, 33 (1:1), Митрович, 90 (1:2)
Португалия
Руй Патрисиу Рубен Диаш Нуну Мендеш Жозе Фонти Жоау Канселу Жоау Моутинью (Палинья, 64 ) Бернарду Силва (Бруну Фернандеш, 65 ) Данилу Перрейра (Андре Силва, 90+2 ) Ренату Санчеш (Рубен Невеш, 84 ) Криштиану Роналду Диогу Жота (Жоау Феликс, 84 )
Сербия
Райкович Павлович Миленкович Велькович (Спаич, 65) Гудель (Митрович, 46) Тадич Живкович (Радоньич, 69) Лукич Костич (Йович, 90) Милинкович-Савич Влахович
Предупреждения
Жоау Канселу 8, Жоау Моутинью 61, Ренату Санчеш 68  -  Гудель 13, Павлович 66, Миленкович 70, Митрович 90
Судьи
Даниэле Орсато

После встречи нападающий эмоционально разговаривал с тренером, подошедшим пожать ему руку.

«Когда игра закончилась, разочарование было ужасным, — приводит слова Сантуша JN со ссылкой на TVI. — Футболисты лежали на газоне, остальные стояли, опустив головы. Я вышел на поле, чтобы поддержать их, и прошел мимо Криштиану. Роналду говорил сербскому игроку: «Если бы мой гол не отменили, ты бы сейчас не смеялся. Сказал ему успокоиться и пошел поддерживать остальных».

В марте на 93-й минуте игры Сербия — Португалия защитник сербской команды Стефан Митрович в подкате вынес мяч из ворот после удара Роналду. Судьи посчитали, что мяч не пересек линию и не засчитали гол.

По итогам отборочного турнира Португалия заняла второе место в группе и сыграет в стыковых матчах за право выхода на чемпионат мира в Катар. Сербия вышла на турнир с первого места.

Дополнительная информация:

https://www.jn.pt/desporto/fernando-santos-o-cristiano-ronaldo-tem-total-confianca-em-mim-14328119.html

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