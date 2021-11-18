Сантуш: «Роналду говорил сербскому игроку: «Если бы мой гол не отменили, ты бы сейчас не смеялся»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался о поведении нападающего национальной команды Криштиану Роналду после матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Сербии (1:2).

После встречи нападающий эмоционально разговаривал с тренером, подошедшим пожать ему руку.

«Когда игра закончилась, разочарование было ужасным, — приводит слова Сантуша JN со ссылкой на TVI. — Футболисты лежали на газоне, остальные стояли, опустив головы. Я вышел на поле, чтобы поддержать их, и прошел мимо Криштиану. Роналду говорил сербскому игроку: «Если бы мой гол не отменили, ты бы сейчас не смеялся. Сказал ему успокоиться и пошел поддерживать остальных».

В марте на 93-й минуте игры Сербия — Португалия защитник сербской команды Стефан Митрович в подкате вынес мяч из ворот после удара Роналду. Судьи посчитали, что мяч не пересек линию и не засчитали гол.

По итогам отборочного турнира Португалия заняла второе место в группе и сыграет в стыковых матчах за право выхода на чемпионат мира в Катар. Сербия вышла на турнир с первого места.