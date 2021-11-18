Зинченко: «Будем готовиться, чтобы исполнить нашу мечту поехать на чемпионат мира»

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился эмоциями после выхода команды в стыковые матчи отбора к ЧМ-2022.

«Эмоции только положительные. Но мы лишь на полпути, весной нас ждут невероятно тяжелые матчи плей-офф отбора. Будем готовиться, чтобы исполнить нашу мечту поехать на чемпионат мира.

Будем надеяться, что у нас будет два матча в плей-офф. Будем смотреть жеребьевку и надеяться, что нам попадется... Там не осталось проходных соперников», — сказал Зинченко в интервью на YouTube-канале vZbirna.