Зинченко: «Будем готовиться, чтобы исполнить нашу мечту поехать на чемпионат мира»
Зинченко прокомментировал выход сборной Украины в стыковые матчи отбора к ЧМ-2022
09:48
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился эмоциями после выхода команды в стыковые матчи отбора к ЧМ-2022.
«Эмоции только положительные. Но мы лишь на полпути, весной нас ждут невероятно тяжелые матчи плей-офф отбора. Будем готовиться, чтобы исполнить нашу мечту поехать на чемпионат мира.
Будем надеяться, что у нас будет два матча в плей-офф. Будем смотреть жеребьевку и надеяться, что нам попадется... Там не осталось проходных соперников», — сказал Зинченко в интервью на YouTube-канале vZbirna.
Сборная Украины не проиграла ни одного матча в группе: 2 победы и 6 ничьих. Таким образом, украинцы набрали 12 очков и заняли второе место в группе D, которое дает право сыграть в стыковых матчах.
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