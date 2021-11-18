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Зинченко: «Будем готовиться, чтобы исполнить нашу мечту поехать на чемпионат мира»

Зинченко прокомментировал выход сборной Украины в стыковые матчи отбора к ЧМ-2022
09:48
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Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился эмоциями после выхода команды в стыковые матчи отбора к ЧМ-2022.

«Эмоции только положительные. Но мы лишь на полпути, весной нас ждут невероятно тяжелые матчи плей-офф отбора. Будем готовиться, чтобы исполнить нашу мечту поехать на чемпионат мира.

Будем надеяться, что у нас будет два матча в плей-офф. Будем смотреть жеребьевку и надеяться, что нам попадется... Там не осталось проходных соперников», — сказал Зинченко в интервью на YouTube-канале vZbirna.

Сборная Украины не проиграла ни одного матча в группе: 2 победы и 6 ничьих. Таким образом, украинцы набрали 12 очков и заняли второе место в группе D, которое дает право сыграть в стыковых матчах.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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Материалы сюжета: ЧМ 2022: стыковые матчи отбора в Европе, жеребьевка, соперник сборной России, пары, даты и результаты