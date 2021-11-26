Самедов считает, что у России и Польши равные шансы в стыковом матче ЧМ-2022
Экс-полузащитник сборной России Александр Самедов прокомментировал шансы национальной команды в полуфинале стыков ЧМ-2022 против Польши.
«Шансы 50 на 50. Наша сборная может забыть о неудаче в матче против Хорватии и выйти с другим настроем. С поляками будет совершенно другая игра, где на кону путевка на чемпионат мира», — сказал Самедов корреспонденту «СЭ» Марии Куцубеевой.
В финале стыков победитель встречи Россия — Польша на своем поле примет победителя матча Швеция — Чехия.
Игры пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 марта, финалы — 29 марта.
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