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Дмитрий Комбаров считает, что сборная России может обыграть Польшу в стыковом матче

20:00
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Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Комбаров в разговоре с «СЭ» оценил шансы сборной России в стыковом матче ЧМ-2022 против Польши.

«Думаю, что Польшу пройти вполне реально, почему нет. Надо просто хорошо подготовиться. Зарядить команду. Тогда будет положительный результат. Фактор домашнего поля для нас сыграет положительную роль. Играем при своих болельщика, не надо будет тратить силы на перелет. Подготовка будет где-то рядом с домом. Это сыграет нам на руку», — сказал Комбаров в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

В финале победитель встречи Россия — Польша на своем поле примет победителя матча Швеция — Чехия.

Игры пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 марта, финалы — 29 марта.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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