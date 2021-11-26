Дмитрий Комбаров считает, что сборная России может обыграть Польшу в стыковом матче
Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Комбаров в разговоре с «СЭ» оценил шансы сборной России в стыковом матче ЧМ-2022 против Польши.
«Думаю, что Польшу пройти вполне реально, почему нет. Надо просто хорошо подготовиться. Зарядить команду. Тогда будет положительный результат. Фактор домашнего поля для нас сыграет положительную роль. Играем при своих болельщика, не надо будет тратить силы на перелет. Подготовка будет где-то рядом с домом. Это сыграет нам на руку», — сказал Комбаров в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.
В финале победитель встречи Россия — Польша на своем поле примет победителя матча Швеция — Чехия.
Игры пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 марта, финалы — 29 марта.
Жеребьевка стыков ЧМ-2022: соперник России — Польша, Италия или Португалия точно не попадут в Катар вместе. Live!
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