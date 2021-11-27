«Самая легкая для нас команда». В Польше прокомментировали попадание на сборную России в стыковых матчах

Сборная Польша в стыковом матче ЧМ-2022 встретится со сборной России.

Польские журналисты прокомментировали итоги жеребьевки и оценили возможность пройти в финал стыковых матчей.

Петр Думановский, журналист Eleven Sports: «Уф! Могло быть лучше, могло быть намного хуже!»

Яцек Куровски, журналист TVP Sport: «Отличная жеребьевка. Все в наших руках»

Матеуш Рокусевский, журналист Veslo: «Мы хотели избежать самых сложных соперников, но стоит помнить, что в этом розыгрыше для нас не было легких матчей»

Томаш Влодарчик, журналист Meczyki.pl: «Очень хорошая жеребьевка. На самом деле, я думаю, что это самая легкая команда, которую мы могли получить»

Самуэль Щигельски, журналист Meczyki.pl: «Если мы не выиграем нашу сетку, чемпионат мира просто не для нас»

Напомним, матч, в котором россияне будут хозяевами поля, состоится 24 марта. В случае победы команда Валерия Карпина выйдет на победителя пары Швеция — Чехия. Матч состоится 29 марта, принимающей стороной будет победитель матча Россия — Польша.