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На Украине оценили шансы сборной России выйти на ЧМ-2022

11:05
Роман Зобнин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Роман Зобнин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный редактор украинского журнала «Футбол» Артем Франков в разговоре с «СЭ» оценил шансы сборной России выйти на ЧМ-2022.

«Шансы 50 на 50! При Карпине сборная России выглядит лучше, чем при Черчесове. Да, у России нет исполнителей уровня Левандовски. Но если выключить Роберта, то ничего особенного у поляков нет. У России преимущество своего поля. Это немаловажный фактор.

Украина же вытащила самый удачный жребий. Нам повезло больше, чем вам. Но я очень боюсь психологического давления. Наши парни могут поплыть. Но если настрой будет серьезный, то мы пройдем. Я вчера как болельщик орал! Потому что нам достался удачный жребий" , — сказал Франков «СЭ».

В пятницу, 26 ноября, состоялась жеребьевка стыковых матчей за выход на чемпионат мира-2022. Сборная России сыграет с командой Польши 24 марта. Победитель встречи встретится с сильнейшим в паре между сборными Швеции и Чехии.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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