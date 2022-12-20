Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 14:48

Пиняев: «Месси встал в один ряд с такими футболистами, как Пеле и Марадона»

Пиняев считает, что Месси встал в один ряд с Пеле и Марадоной
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев прокомментировал «СЭ» победу сборной Аргентины над Францией (3:3, 4:2 — по пенальти) в финале чемпионата мира-2022.

«Лучший матч, который я видел своими глазами! Месси обладает большим величием, чем Марадона? Это факт, что он встал в один ряд с такими футболистами, как Пеле и Марадона. Я считаю, что Месси было сложнее достигнуть этих наград, чем Марадоне, потому что в то время был не такой организационный футбол как сейчас. Современному футболу присущи тактика и атлетизм. Так что сейчас намного сложнее, чем раньше», — сказал Пиняев «СЭ».

Победитель чемпионата мира, 35-летний Месси, был признан лучшим игроком мирового первенства в Катаре. Аргентинец провел 7 матчей на турнире, забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Сборная Аргентины в третий раз стала победителем чемпионата мира. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах.

Диего Марадона
Лионель Месси
Пеле
Сергей Пиняев
1
2
Читайте также
Кубок Месси, хет-трик Мбаппе и третья звезда Аргентины: суперфинал ЧМ-2022
Минута молчания для Мбаппе, прыжки в мусорный бак — Аргентина дико отпраздновала победу на ЧМ
Сильный пожар разгорелся на нефтегазовом объекте под Харьковом
Эксперты назвали топ-5 причин отказа в ипотеке
Сунак призвал лишить Россию способности пополнять запасы оружия
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: ЧМ-2022, финал Аргентина — Франция: кубок мира — у Месси
Нигматуллин: «Судейство на ЧМ-2022 было крайне неквалифицированное. В РПЛ такая же проблема»
Леандро Фернандес: «В Аргентине не любят сравнивать Месси и Марадону. У нас два лучших игрока в истории»
Ночной парад Аргентины в Буэнос-Айресе: Месси привез Кубок домой, фанаты были готовы запрыгнуть в автобус
Пост Месси с Кубком мира побил рекорд по лайкам и обошел фото яйца
Президент США Байден поздравил сборную Аргентины с победой на ЧМ-2022
В Марокко уверены, что сборная перевернет мир на ЧМ-2026
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нигматуллин: «Судейство на ЧМ-2022 было крайне неквалифицированное. В РПЛ такая же проблема»

Самедов: «Спор между Месси и Роналду до сих пор не решен, и вряд ли он вообще решится»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости