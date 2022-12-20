Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 08:27

Рой Кин — о победе Аргентины на ЧМ-2022: «Танцуйте, сколько хотите! Это блестяще!»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин отреагировал на победу сборной Аргентины над Францией (3:3, 4:2- по пен.) в финале ЧМ-2022.

Ранее экс-хавбек критиковал сборную Бразилии за танцы в матче 1/8 финала мирового первенства против Кореи (4:1).

«Посмотрите, какая блестящая сцена! Танцуйте, сколько хотите, это невероятная победа. Они будут праздновать следующие десять лет. Парни это заслужили. Вот когда ты танцуешь — когда ты выигрываешь», — приводит слова Кина ITV.

Сборная Аргентины шесть раз играла в финалах мирового первенства и в третий раз стала победителем чемпионата мира. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
Рой Кин
0
Читайте также
Месси мог перейти в «Зенит»? Клуб хотел обменять его на Аршавина
Первые фото Месси с кубком мира после финала ЧМ-2022
Небензя упрекнул ООН в попытке «заретушировать» выход США из СВПД
В МИД РФ назвали закрытым вопрос исполнения решений ЕСПЧ
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Как улучшают культурную жизнь на селе
Материалы сюжета: ЧМ-2022, финал Аргентина — Франция: кубок мира — у Месси
Кроос считает, что Зинедин Зидан возглавит сборную Франции
Бензема может вернуться в сборную Франции, если Зидан сменит Дешама на посту главного тренера
Хави: «Месси наконец-то выиграл чемпионат мира, ему не хватало именно этого. Лео — лучший футболист в истории»
Агент вратаря сборной Аргентины Мартинеса допустил, что футболист может продолжить карьеру в Италии
Власти Аргентины объявили 20 декабря выходным днем в честь празднования победы на ЧМ-2022
Тчуамени извинился перед болельщиками за промах в серии пенальти в финале ЧМ против Аргентины
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дин Сондерс: «Из-за поведения Роналду люди встали на сторону Месси»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости