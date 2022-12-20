Рой Кин — о победе Аргентины на ЧМ-2022: «Танцуйте, сколько хотите! Это блестяще!»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин отреагировал на победу сборной Аргентины над Францией (3:3, 4:2- по пен.) в финале ЧМ-2022.

Ранее экс-хавбек критиковал сборную Бразилии за танцы в матче 1/8 финала мирового первенства против Кореи (4:1).

«Посмотрите, какая блестящая сцена! Танцуйте, сколько хотите, это невероятная победа. Они будут праздновать следующие десять лет. Парни это заслужили. Вот когда ты танцуешь — когда ты выигрываешь», — приводит слова Кина ITV.

Сборная Аргентины шесть раз играла в финалах мирового первенства и в третий раз стала победителем чемпионата мира. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах.