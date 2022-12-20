Дин Сондерс: «Из-за поведения Роналду люди встали на сторону Месси»
Дин Сондерс поделился мнением по поводу поведения Роналду
Экс-игрок «Ливерпуля» Дин Сондерс рассказал, что думает по поводу поведения португальского форварда Криштиану Роналду.
«Из-за того, как Роналду вел себя в последний месяц, люди, которые не могли определиться, перешли на сторону Месси», — сказал Сондерс Talksport.
35-летний Месси вместе с Аргентиной выиграл чемпионат мира. Португалия с 37-летним Роналду вылетела из турнира на четвертьфинальной стадии.
В ноябре этого года «МЮ» и Роналду расторгли контракт после скандального интервью футболиста.
Новости