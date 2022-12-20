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Дин Сондерс: «Из-за поведения Роналду люди встали на сторону Месси»

Дин Сондерс поделился мнением по поводу поведения Роналду
Виктория Кравченко
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Экс-игрок «Ливерпуля» Дин Сондерс рассказал, что думает по поводу поведения португальского форварда Криштиану Роналду.

«Из-за того, как Роналду вел себя в последний месяц, люди, которые не могли определиться, перешли на сторону Месси», — сказал Сондерс Talksport.

35-летний Месси вместе с Аргентиной выиграл чемпионат мира. Португалия с 37-летним Роналду вылетела из турнира на четвертьфинальной стадии.

В ноябре этого года «МЮ» и Роналду расторгли контракт после скандального интервью футболиста.

Криштиану Роналду
Лионель Месси
Сборная Аргентины по футболу
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