Дин Сондерс: «Из-за поведения Роналду люди встали на сторону Месси»

Экс-игрок «Ливерпуля» Дин Сондерс рассказал, что думает по поводу поведения португальского форварда Криштиану Роналду.

«Из-за того, как Роналду вел себя в последний месяц, люди, которые не могли определиться, перешли на сторону Месси», — сказал Сондерс Talksport.

35-летний Месси вместе с Аргентиной выиграл чемпионат мира. Португалия с 37-летним Роналду вылетела из турнира на четвертьфинальной стадии.

В ноябре этого года «МЮ» и Роналду расторгли контракт после скандального интервью футболиста.