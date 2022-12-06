Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал танцы игроков сборной Бразилии.

5 декабря команда Тите крупно обыграла Корею (4:1) в 1/8 финала ЧМ-2022.

«Не могу поверить своим глазам. Я никогда не видел столько танцев. Это как смотреть «Танцы со звездами». Я понимаю, что это часть культуры, но считаю, что это неуважительно по отношению к соперникам. Забито четыре гола, и всякий раз следует танец. Я не против одного раза, но они продолжают танцевать, да еще и тренер присоединяется. Я не в восторге от этого, это нехорошо», — приводит слова Кина Globo Esporte.

В матче против Кореи главный тренер сборной Бразилии станцевал вместе с игроками после третьего гола, который забил Ришарлисон.

Сборная Бразилии в четвертьфинале сыграет с командой Хорватии. Встреча пройдет 9 декабря.