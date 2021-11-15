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Роналду о поражении Португалии от Сербии: «Никаких оправданий. Португалия отправится в Катар»

Роналду выразил уверенность, что Португалия попадет на чемпионат мира в Катар
12:46
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал поражение от команды Сербии (1:2) в матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

«Футбол вновь и вновь показывает нам, что порой самые извилистые пути приводят к самым желанным результатам, — написал Роналду в Instagram. — Вчерашнее поражение было тяжелым, но не настолько, чтобы сбить нас c пути. Нашей целью является попадание на чемпионат мира, и мы знаем, что должны сделать для этого. Никаких оправданий. Португалия отправится в Катар».

По итогам отборочного турнира Португалия заняла второе место в группе и сыграет в стыковых матчах за право выхода на чемпионат мира в Катар. Сербия вышла на турнир с первой позиции.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CWSnr2BgR4z/

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