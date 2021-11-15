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Сантуш: «Роналду был раздражен. Он говорил, что в матче в Сербии его гол на последней минуте не засчитали»

12:32
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Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал поведение нападающего Криштиану Роналду после поражения от команды Сербии (1:2) в матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

После встречи 36-летний португалец эмоционально разговаривал с тренером, подошедшим пожать ему руку.

«Роналду был раздражен. Он говорил, что в матче в Сербии его гол на последней минуте не засчитали. Все нормально. После матча никто не будет объяснять, что произошло или не произошло», — сказал Сантуш.

В марте на 93-й минуте игры Сербия — Португалия защитник сербской команды Стефан Митрович в подкате вынес мяч из ворот после удара Роналду. Судьи посчитали, что мяч не пересек линию и не засчитали гол.

По итогам отборочного турнира Португалия заняла второе место в группе и сыграет в стыковых матчах за право выхода на чемпионат мира в Катар. Сербия вышла на турнир с первого места.

Дополнительная информация:

https://www.abola.pt/Selecao/2021-11-14/selecao-fernando-santos-esclarece-desabafo-de-ronaldo-e-substituicao-de-bernardo/913482

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