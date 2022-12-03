Роналду: «Мы дали сборной Южной Кореи шанс на победу»

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду подвел итоги матча группового турнира ЧМ-2022 против Южной Кореи (1:2).

«Мы дали им шанс на победу. Это была сбалансированная игра,мы очень хотели победить, должны быть довольны, потому что вышли из группы первыми. Имеет ли значение поражение? Никто не любит проигрывать», — приводит слова Роналду O Jogo.

Также Роналду стал первым игроком, достигшим этой отметки (с 1966 года ведется статистика). На это 37-летнему португальцу понадобилось 20 матчей, в которых он забил 8 мячей.

Португалия вышла в плей-офф турнира с первого места из группы Н (6 очков), со второго — Корея (4 очка).