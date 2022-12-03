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Сегодня, 05:05

Защитник сборной Уругвая ударил директора ФИФА и оскорбил организаторов ЧМ-2022

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Хосе Хименес после матча Уругвая и Ганы.
Хосе Хименес после матча Уругвая и Ганы.
Хосе Хименес после матча Уругвая и Ганы.
Хосе Хименес после матча Уругвая и Ганы.
Хосе Хименес после матча Уругвая и Ганы.
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Сборная Уругвая в заключительном матче группового турнира ЧМ-2022 обыграла Гану (2:0), но не смогла выйти в плей-офф.

После матча защитник южноамериканской сборной Хосе Мария Хименес, пытаясь прорваться к судье Даниэлю Зиберту и выяснить с ним отношения, удар локтем в голову директора ФИФА и одного из организаторов турнира Колина Смита. Затем футболист мадридского «Атлетико» выкрикнул несколько фраз, возможно, в адрес того же Смита и судей, в которых содержались нецензурные выражения и слово «воры».

Хосе Хименес после матча Уругвая и Ганы.
Хосе Хименес после матча Уругвая и Ганы.
Хосе Хименес после матча Уругвая и Ганы.
Хосе Хименес после матча Уругвая и Ганы.
Хосе Хименес после матча Уругвая и Ганы.
Хосе Хименес после матча Уругвая и Ганы.
Хосе Хименес после матча Уругвая и Ганы.
Хосе Хименес после матча Уругвая и Ганы.

Если в отношении уругвайца откроют дисциплинарное дело, ему грозят серьезный штраф и дисквалификация.

Хосе Хименес
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Ганы по футболу
Сборная Уругвая по футболу
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