Роналду и Месси повторят рекорд чемпионатов мира

Сборная Португалии обыграла Северную Македонию (2:0) и вышла на чемпионат мира-2022. Для лучшего бомбардира в истории национальных команд Криштиану Роналду этот турнир станет пятым в карьере.

Таким же по счету ЧМ в Катаре также будет для аргентинца Лионеля Месси и мексиканца Андреса Гуардадо.

Три этих футболиста должны повторить результаты немца Лотара Маттеуса, а также мексиканцев Рафаэля Маркеса и Антонио Карбахаля, которые сыграли на пяти первенствах планеты.

Футболисты, которые больше всех участвовали в чемпионатах мира

Игрок Команда Годы Турниры Матчи Лотар Маттеус Германия 1982, 1986, 1990, 1994, 1998 5 25 Рафаэль Маркес Мексика 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 5 19 Антонио Карбахаль Мексика 1962, 1966, 1970, 1974, 1978 5 11 Лионель Месси Аргентина 2006, 2010, 2014, 2018, 2022* 4+1** 19 Криштиану Роналду Португалия 2006, 2010, 2014, 2018, 2022* 4+1** 17 Джанлуиджи Буффон Италия 1998*, 2002, 2006, 2010, 2014 4+1** 14 Андрес Гуардадо Мексика 2006, 2010, 2014, 2018, 2022* 4+1** 12 Гильермо Очоа Мексика 2006*, 2010*, 2014, 2018, 2022* 2+3** 8

* Были в заявке, но не сыграли/пока не сыграли.

** Турниры, на которых не сыграли/могут сыграть.