Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 00:35

Роналду и Месси повторят рекорд чемпионатов мира

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Сборная Португалии обыграла Северную Македонию (2:0) и вышла на чемпионат мира-2022. Для лучшего бомбардира в истории национальных команд Криштиану Роналду этот турнир станет пятым в карьере.

Таким же по счету ЧМ в Катаре также будет для аргентинца Лионеля Месси и мексиканца Андреса Гуардадо.

Три этих футболиста должны повторить результаты немца Лотара Маттеуса, а также мексиканцев Рафаэля Маркеса и Антонио Карбахаля, которые сыграли на пяти первенствах планеты.

Футболисты, которые больше всех участвовали в чемпионатах мира

Игрок

Команда

Годы

Турниры

Матчи

Лотар Маттеус

Германия

1982, 1986, 1990, 1994, 1998

5

25

Рафаэль Маркес

Мексика

2002, 2006, 2010, 2014, 2018

5

19

Антонио Карбахаль

Мексика

1962, 1966, 1970, 1974, 1978

5

11

Лионель Месси

Аргентина

2006, 2010, 2014, 2018, 2022*

4+1**

19

Криштиану Роналду

Португалия

2006, 2010, 2014, 2018, 2022*

4+1**

17

Джанлуиджи Буффон

Италия

1998*, 2002, 2006, 2010, 2014

4+1**

14

Андрес Гуардадо

Мексика

2006, 2010, 2014, 2018, 2022*

4+1**

12

Гильермо Очоа

Мексика

2006*, 2010*, 2014, 2018, 2022*

2+3**

8

* Были в заявке, но не сыграли/пока не сыграли.
** Турниры, на которых не сыграли/могут сыграть.

Криштиану Роналду
Лионель Месси
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Португалии по футболу
Чемпионат мира по футболу 2022
0
Читайте также
«Тренер тянула за купальник с такой силой, что он врезался гимнастке между ягодиц». Как в Канаде издевались над спортсменками
Добившаяся исключения сборной России Польша вышла на чемпионат мира
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборные Туниса и Марокко вышли на чемпионат мира-2022 в Катаре

Главный тренер сборной Македонии поздравил Португалию с выходом на ЧМ-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости