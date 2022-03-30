Роналду и Месси повторят рекорд чемпионатов мира
Сборная Португалии обыграла Северную Македонию (2:0) и вышла на чемпионат мира-2022. Для лучшего бомбардира в истории национальных команд Криштиану Роналду этот турнир станет пятым в карьере.
Таким же по счету ЧМ в Катаре также будет для аргентинца Лионеля Месси и мексиканца Андреса Гуардадо.
Три этих футболиста должны повторить результаты немца Лотара Маттеуса, а также мексиканцев Рафаэля Маркеса и Антонио Карбахаля, которые сыграли на пяти первенствах планеты.
Футболисты, которые больше всех участвовали в чемпионатах мира
|
Игрок
|
Команда
|
Годы
|
Турниры
|
Матчи
|
Лотар Маттеус
|
Германия
|
1982, 1986, 1990, 1994, 1998
|
5
|
25
|
Рафаэль Маркес
|
Мексика
|
2002, 2006, 2010, 2014, 2018
|
5
|
19
|
Антонио Карбахаль
|
Мексика
|
1962, 1966, 1970, 1974, 1978
|
5
|
11
|
Лионель Месси
|
Аргентина
|
2006, 2010, 2014, 2018, 2022*
|
4+1**
|
19
|
Криштиану Роналду
|
Португалия
|
2006, 2010, 2014, 2018, 2022*
|
4+1**
|
17
|
Джанлуиджи Буффон
|
Италия
|
1998*, 2002, 2006, 2010, 2014
|
4+1**
|
14
|
Андрес Гуардадо
|
Мексика
|
2006, 2010, 2014, 2018, 2022*
|
4+1**
|
12
|
Гильермо Очоа
|
Мексика
|
2006*, 2010*, 2014, 2018, 2022*
|
2+3**
|
8
* Были в заявке, но не сыграли/пока не сыграли.
** Турниры, на которых не сыграли/могут сыграть.