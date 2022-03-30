Сборные Туниса и Марокко вышли на чемпионат мира-2022 в Катаре
Сборная Туниса сыграла вничью с командой Мали в ответном матче решающей стадии отборочного турнира ЧМ-2022 в Катаре. Встреча закончилась со счетом 0:0.
В первой встрече Тунис одержал минимальную победу (1:0) и по сумме двух матчей добыл путевку в Катар.
Также на ЧМ-2022 поедет сборная Марокко. Она по сумме двух матчей разобралась с ДР Конго. После выездных 1:1 с ДР Конго, дома марокканцы не оставили шансов сопернику, разгромив его со счетом 4:1.
Жеребьевка финальной части состоится 1 апреля.
ЧМ. Отборочный турнир. Африка
3-й раунд
Марокко — ДР Конго — 4:1 (2:0)
Тунис — Мали — 0:0
29 марта.
Новости