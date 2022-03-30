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Сегодня, 00:31

Сборные Туниса и Марокко вышли на чемпионат мира-2022 в Катаре

Иван Шитик
Корреспондент
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Сборная Туниса сыграла вничью с командой Мали в ответном матче решающей стадии отборочного турнира ЧМ-2022 в Катаре. Встреча закончилась со счетом 0:0.

В первой встрече Тунис одержал минимальную победу (1:0) и по сумме двух матчей добыл путевку в Катар.

Также на ЧМ-2022 поедет сборная Марокко. Она по сумме двух матчей разобралась с ДР Конго. После выездных 1:1 с ДР Конго, дома марокканцы не оставили шансов сопернику, разгромив его со счетом 4:1.

Жеребьевка финальной части состоится 1 апреля.

ЧМ. Отборочный турнир. Африка

3-й раунд

Марокко — ДР Конго — 4:1 (2:0)

Тунис — Мали — 0:0

29 марта.

Аргентина&nbsp;&mdash; второй гарантировала место в&nbsp;топ-4 в&nbsp;Южной Америке. ЧМ-2022 в Катаре: кто вышел в финальный турнир
Сборная ДР Конго по футболу
Сборная Мали по футболу
Сборная Марокко по футболу
Сборная Туниса по футболу
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