Романцев прокомментировал заявления Польши о нежелании играть с Россией

Самый титулованный тренер в истории «Спартака» Олег Романцев высказал «СЭ» свою позицию по поводу заявлений главы Польского футбольного союза Цезария Кулеши и капитана польской национальной команды Роберта Левандовски, которые сегодня выразили намерение не выходить на стыковой отборочный матч ЧМ-2022 с Россией.

— Скажу лишь одно: футбол — это, прежде всего, игра, в которой побеждает сильнейший! Все остальное остается за кадром. Есть только игра! И она одна решает твою судьбу, — сказал Романцев. — Вот почему на чемпионате мира в Катаре выяснять отношения будут сборные, добывшие это право в честной борьбе на поле. Очень жаль, что в Польше, подарившей футболу столько ярких звезд, включая великого Левандоски, об этом забыли.

Встреча должна состояться 24 марта в Москве — так определено жеребьевкой.